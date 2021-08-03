Во Франции объяснили повышение цен на вакцины новыми вариантами коронавируса

Повышение цен на вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna вызвано адаптацией препаратов к варианту "Дельта".

Об этом заявил младший министр по европейским делам Франции Клеман Бон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Иметь более требовательные контракты с продуктами, адаптированными к вариантам, - вероятно, да, будет немного дороже не только для ЕС, но и для всех покупателей", - сказал французский политик.

Financial Times сообщила, что компании Pfizer и Moderna повысили цены - доза Pfizer теперь стоит 19,50 евро вместо 15,50 евро, а вакцина Moderna - 21,50 евро вместо 19 евро.

Еврокомиссия пока не комментировала эту информацию, но заявление Бона фактически подтверждает эти данные.

"Дозы вакцин, о которых ЕС сейчас ведет переговоры с Pfizer и другими лабораториями, не совпадают с вакцинами первого поколения. Их адаптируют, как того требуют заключены контракты, к вариантам", - сказал Бон.

Графики доставки будут "более точными" и с финансовыми штрафами, если они не выполняются поставщиками, пояснил министр.

Бон сказал, что контракты станут публичными после их подписания.