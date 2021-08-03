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МЗС Австрії відреагувало на смерть білоруського активіста в Києві: чекають прозорого розслідування

Вівторок, 3 серпня 2021, 12:06

Міністерство закордонних справ Австрії заявило, що країна шокована звісткою про смерть у Києві білоруського активіста Віталія Шишова та сподівається на прозоре розслідування обставин.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це МЗС опублікувало у своєму Twitter.

"Ми глибоко шоковані звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова. Наші думки з його близькими. Австрія закликає до ретельного і прозорого розслідування обставин, що спричинили його смерть", - йдеться у тексті. 

Нагадаємо, перші депутати Європарламенту, які відреагували на смерть Шишова, вважають, що за вбивством стоїть режим Александра Лукашенка.

Як раніше повідомляла "Українська правда", голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку. У поліції повідомили, що почали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", але будуть перевіряти всі версії. 

Колеги Шишова з Білоруського дому заявили, що за Віталієм стежили, і поліція про це знала. 

У БДУ переконані, що смерть Шишова – це "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Шишов стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні. Він переїхав в Україну восени 2020 року – після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння режиму Лукашенка.

У Білоруському домі Віталій допомогав білорусам, які переїхали до України, організовував акції проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають його співвітчизникам.

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