МЗС Австрії відреагувало на смерть білоруського активіста в Києві: чекають прозорого розслідування

Міністерство закордонних справ Австрії заявило, що країна шокована звісткою про смерть у Києві білоруського активіста Віталія Шишова та сподівається на прозоре розслідування обставин.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це МЗС опублікувало у своєму Twitter.

"Ми глибоко шоковані звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова. Наші думки з його близькими. Австрія закликає до ретельного і прозорого розслідування обставин, що спричинили його смерть", - йдеться у тексті.

We are deeply shocked by the news of the death of the Belarusian activist Vitaly #Shishov. Our thoughts are with his loved ones. Austria calls for a thorough and transparent investigation into the circumstances leading to his death.