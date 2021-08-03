Австрия отреагировала на смерть белорусского активиста в Киеве: ждут прозрачного расследования

Министерство иностранных дел Австрии заявило, что страна шокирована известием о смерти в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова и надеется на прозрачное расследование обстоятельств.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом МИД опубликовало в своем Twitter.

"Мы глубоко шокированы известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Наши мысли с его близкими. Австрия призывает к тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств, повлекших его смерть", - говорится в тексте.

We are deeply shocked by the news of the death of the Belarusian activist Vitaly #Shishov. Our thoughts are with his loved ones. Austria calls for a thorough and transparent investigation into the circumstances leading to his death. — MFA Austria (@MFA_Austria) August 3, 2021

Напомним, первые депутаты Европарламента, отреагировавшие на смерть Шишова, считают, что за убийством стоит режим Александра Лукашенко.

Как ранее сообщала "Украинская правда", председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке. В полиции сообщили, что начали уголовное производство по статье "умышленное убийство", но будут проверять все версии.

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

В организации убеждены, что смерть Шишова - это "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса", и заявили, что будут продолжать добиваться установления истины в гибели Виталия.

Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он переехал в Украину осенью 2020 - после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко.

В Белорусском доме Виталий помогал белорусам, которые переехали в Украину, организовывал акции против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам.