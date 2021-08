Австрия отреагировала на смерть белорусского активиста в Киеве: ждут прозрачного расследования

Министерство иностранных дел Австрии заявило, что страна шокирована известием о смерти в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова и надеется на прозрачное расследование обстоятельств.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом МИД опубликовало в своем Twitter.

"Мы глубоко шокированы известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Наши мысли с его близкими. Австрия призывает к тщательному и прозрачному расследованию обстоятельств, повлекших его смерть", - говорится в тексте.

We are deeply shocked by the news of the death of the Belarusian activist Vitaly #Shishov. Our thoughts are with his loved ones. Austria calls for a thorough and transparent investigation into the circumstances leading to his death.