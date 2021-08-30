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Одна з німецьких земель планує карантин для невакцинованих у разі погіршення ситуації з COVID

Понеділок, 30 серпня 2021, 10:11

Німецька федеральна земля Баден-Вюртемберг розглядає можливість оголошення карантину лише для людей, які не мають щеплення від COVID-19, у разі погіршення епідемічної ситуації.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр федеральної землі Томас Штробль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Якщо (хвороба) вдарить по відділеннях інтенсивної терапії, ми повинні діяти. Було б неправильно притягувати всіх до відповідальності, включаючи щеплених. Тому для щеплених застосовуватимуться інші правила, ніж для невакцинованих", - сказав Штробль.

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Міністерство соціальних справ Баден-Вюртемберга пропонує обмежити контакти з невакцинованими дорослими та заборонити відвідування ресторанів або концертів, незалежно від того, чи має ця людина негативний результат тесту на коронавірус.

"Коли кількість зайнятих ліжок у відділеннях інтенсивної терапії зросте до 200 до 250, ми розглянемо можливість введення перших обмежень щодо соціальних контактів для нещеплених", - сказав Штробль.

Якщо цей показник досягне 300, невакцинованим буде заборонено відвідувати ресторани або концерти.

В даний час у Баден-Вюртембюрзі близько 100 пацієнтів з COVID-19 потребують інтенсивної терапії. За даними державного управління охорони здоров'я, встановлений ліміт може бути перевищений протягом наступного тижня.

Під час другої та третьої хвилі вірусу в цій федеральній землі на південному заході Німеччини було понад 600 пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії.

За даними Інституту Роберта Коха (RKI), понад 62% від загальної чисельності населення у Баден-Вюртемберзі отримали принаймні одну дозу, 59% повністю вакциновані.

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Німеччина Вакцини
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