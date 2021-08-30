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Одна из немецких земель планирует карантин для невакцинированных в случае ухудшения ситуации с COVID

Понедельник, 30 августа 2021, 10:11

Немецкая федеральная земля Баден-Вюртемберг рассматривает возможность объявления карантина только для людей, не имеющих прививки от COVID-19, в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Об этом заявил вице-премьер федеральной земли Томас Штробль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Если (болезнь) ударит по отделениям интенсивной терапии, мы должны действовать. Было бы неправильно привлекать всех к ответственности, включая привитых. Поэтому для привитых будут иные правила, чем для невакцинированных", - сказал Штробль.

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Министерство социальных дел Баден-Вюртемберга предлагает ограничить контакты с невакцинированными взрослыми и запретить посещение ресторанов или концертов, независимо от того, имеет ли этот человек отрицательный результат теста на коронавирус.

"Когда количество занятых коек в отделениях интенсивной терапии возрастет до 200 до 250, мы рассмотрим возможность введения первых ограничений социальных контактов для непривитых", - сказал Штробль.

Если этот показатель достигнет 300, невакцинированным будет запрещено посещать рестораны или концерты.

В настоящее время в Баден-Вюртембюрзи около 100 пациентов с COVID-19 нуждаются в интенсивной терапии. По данным государственного управления охраны здоровья, установленный лимит может быть превышен на следующей неделе.

Во время второй и третьей волны вируса в этой федеральной земли на юго-западе Германии было более 600 пациентов в отделении интенсивной терапии.

По данным Института Роберта Коха (RKI), более 62% от общей численности населения в Баден-Вюртемберге получили хотя бы одну дозу, 59% полностью вакцинированы.

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Германия Вакцины
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