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Майже 40 мігрантів у Литві, що прибули через Білорусь, зголосились повернутися додому

Понеділок, 30 серпня 2021, 11:15

Майже 40 нелегальних мігрантів, які потрапили до Литви через територію Білорусі, добровільно захотіли повернутися у рідні країни. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це розповіла директорка міграційного відділу Евеліна Гудзінскайте.

За її словами, близько 30 людей на даний час захотіли скористатись програмою добровільного повернення, та ще вісім - вже повернулись додому. 

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Литва пропонує тим, хто погоджується виїхати у власну країну добровільно, квитки на літак і разову допомогу у розмірі 300 євро. 

На думку Гудзінскайте, з часом кількість охочих зростатиме. 

Заявки на отримання притулку подали близько 2000 осіб. За її словами, з них невеликий відсоток мають шанси, але щодо більшості заявок рішення скорі за все буде негативним. 

З початку 2021 року до Литви потрапили близько 4100 нелегальних мігрантів. Більшість з них прибули у червні-липні через територію Білорусі. Литва, Латвія та Польща, які теж потерпають від потоку нелегалів, вважають це помстою режиму Александра Лукашенка. 

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Литва Білорусь
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