Минобороны Польши ждет провокаций от военных маневров РФ и Беларуси

Польское министерство обороны обещает пристально следить за российско-белорусскими военными маневрами "Запад-2021", которые состоятся между 10 и 16 сентября на полигонах в Беларуси и России, и предупреждает о провокациях.

Об этом "Польскому радио" сказал заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Оцепа, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что учения, в которых должны принять участие около 200 000 солдат, пройдут в непосредственной близости от стран Балтии, так что польское государство должно быть готово ко всему.

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"На самом деле мы должны быть готовы ко всем сценариям. Но сегодня наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе. Российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости к событиям на границе, связанным с миграционной активностью", - сказал Оцепа.

Заместитель главы оборонного ведомства напомнил, что агрессия России против Украины также началась с военных маневров на границе. "Учения иногда становились источником военной агрессии", - добавил он.

Как сообщалось, из-за увеличения военной активности России в юго-восточной части Балтийского моря Швеция разместила дополнительных военных на острове Готланд и усилила морскую разведку.