Минобороны Польши ждет провокаций от военных маневров РФ и Беларуси
Польское министерство обороны обещает пристально следить за российско-белорусскими военными маневрами "Запад-2021", которые состоятся между 10 и 16 сентября на полигонах в Беларуси и России, и предупреждает о провокациях.
Об этом "Польскому радио" сказал заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Оцепа, сообщает "Европейская правда".
Он отметил, что учения, в которых должны принять участие около 200 000 солдат, пройдут в непосредственной близости от стран Балтии, так что польское государство должно быть готово ко всему.
"На самом деле мы должны быть готовы ко всем сценариям. Но сегодня наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе. Российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости к событиям на границе, связанным с миграционной активностью", - сказал Оцепа.
Заместитель главы оборонного ведомства напомнил, что агрессия России против Украины также началась с военных маневров на границе. "Учения иногда становились источником военной агрессии", - добавил он.
Как сообщалось, из-за увеличения военной активности России в юго-восточной части Балтийского моря Швеция разместила дополнительных военных на острове Готланд и усилила морскую разведку.