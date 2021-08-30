Як афганська криза вплине на рейтинги Байдена та на США

Погано організована евакуація американців з Кабула, теракти та загибель 13 американських військових призвели до падіння рейтингів президента США нижче 50%.

Чи продовжиться це падіння? І чи зможуть опоненти Байдена, в першу чергу експрезидент Дональд Трамп, скористатися ситуацією? Про це читайте в чудовій аналітиці директора Центру міжнародних досліджень Володимира Дубовика Випробовування Афганістаном: як нинішня криза вплине на США та Джо Байдена.

Тема Афганістану стала ключовою для президента США, посунувши інші на другий план.

Ця криза впливає на відносини Вашингтона зі своїми державами-союзниками, а на додачу матиме внутрішньополітичне відлуння для американського президента.

Європейці, і не лише вони, сьогодні міркують, що Америка буде діяти, як їй заманеться, незалежно від того, що кажуть чи чого хочуть вони. Все голосніше лунають голоси, зокрема, на підтримку необхідності набуття Європою так званої "стратегічної автономії", відходу від надмірної залежності від США у сфері безпеки.

Якщо тенденція до дистанціювання візьме гору, це надасть великі переваги опонентам колективного Заходу, перш за все Китаю та Росії.

Всередині США президент Байден зіткнувся з гострою критикою своїх дій щодо виконання виходу з Афганістану.

Опоненти Байдена не втрачають можливості використати момент та піддати його шаленій критиці. Трампісти з особливим ентузіазмом підключилися до цькування президента. Вже пролунали заклики до відставки Байдена.

Республіканці спробують отримати максимум дивідендів з теми Афганістану, зокрема на виборах 2022 року і на президентських виборах 2024-го.

Наскільки важким для Байдена буде випробування Афганістаном читайте в статті Випробовування Афганістаном: як нинішня криза вплине на США та Джо Байдена.