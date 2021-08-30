Как афганский кризис повлияет на рейтинги Байдена и на США

Плохо организованная эвакуация американцев из Кабула, теракты и гибель 13 американских военных привели к падению рейтингов президента США ниже 50%.

Продолжится ли это падение? И смогут ли оппоненты Байдена, в первую очередь экс-президент Дональд Трамп, воспользоваться ситуацией? Об этом читайте в аналитике директора Центра международных исследований Владимира Дубовика Испытание Афганистаном: как нынешний кризис повлияет на США и Джо Байдена.

Тема Афганистана стала ключевой для президента США, потеснив другие на второй план.

Этот кризис влияет на отношения Вашингтона со своими государствами-союзниками, а в придачу будет иметь внутриполитическое значение для американского президента.

Европейцы, и не только они, сегодня рассуждают, что Америка будет действовать, как ей заблагорассудится, независимо от того, что говорят или чего хотят они. Все громче звучат голоса, в частности, в поддержку необходимости обретения Европой так называемой "стратегической автономии", отхода от чрезмерной зависимости от США в сфере безопасности.

Если тенденция к дистанцированию возобладает, это даст большие преимущества оппонентам коллективного Запада, прежде всего Китаю и России.

Внутри США президент Байден столкнулся с резкой критикой своих действий по выполнению выхода из Афганистана.

Оппоненты Байдена не упускают возможности использовать момент и подвергнуть его бешеной критике. Трамписты с особым энтузиазмом подключились к травле президента. Уже прозвучали призывы к отставке Байдена.

Республиканцы попытаются получить максимум дивидендов по теме Афганистана, в частности на выборах 2022 года и на президентских выборах 2024-го.

Насколько тяжелым для Байдена будет испытание Афганистаном, читайте в статье Испытание Афганистаном: как нынешний кризис повлияет на США и Джо Байдена.