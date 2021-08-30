США вже визначилися з кандидатурою нового посла в Україні – Тейлор

Адміністрація США вже підібрала кандидатуру на посаду посла в Україні, наразі тривають необхідні процедури перед його призначенням.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповів експосол США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що у Сполучених Штатів немає посла в Україні вже понад два роки, протягом 1,5 року в Києві працює лише тимчасова повірена Крістіна Квін.

"Вона відмінно працює. Але важливо, щоб у США був свій повноважний, затверджений Сенатом посол США в Україні", — зазначив Тейлор.

За його словами, адміністрація президента Байдена вже визначилася з кандидатурою посла.

"Я поки не знаю, як його або її звати. Я тільки знаю, що було ухвалено рішення, і знаю, що вони зараз працюють над документами, перевіряють біографічні дані — проводять ту адміністративну роботу, яку потрібно зробити, перш ніж буде хоча б оголошено ім'я", — сказав Тейлор.

Після цього кандидатуру передадуть до Сенату США, який має провести слухання.

"Я впевнений, що людина, яку вони обрали, буде висококваліфікованою, буде користуватися довірою президента, державного секретаря, і його дії в Києві повністю підтримуватиме уряд США", — зазначив Тейлор.

Він наголосив, що перед новим послом стоїть важливе завдання — зміцнити зв'язки між урядами США та України.

"Він або вона має приймати повідомлення від українського уряду в Києві, робити їх зрозумілими для Вашингтона, відправляти їх до Вашингтона. Потім — приймати повідомлення з Вашингтона і працювати з урядом у Києві. Тому довіра президента дуже важлива для виконання цього завдання. І я упевнений, це буде головним пріоритетом для нового посла", — сказав Тейлор.