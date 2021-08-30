США уже определились с кандидатурой нового посла в Украине - Тейлор

Администрация США уже подобрала кандидатуру на должность посла в Украине, пока продолжаются необходимые процедуры перед его назначением.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" рассказал экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что у Соединенных Штатов нет посла в Украине уже более двух лет, в течение 1,5 года в Киеве работает только временный поверенный Кристина Квин.

"Она отлично работает. Но важно, чтобы у США был свой полномочный, утвержденный Сенатом посол США в Украине", - отметил Тейлор.

По его словам, администрация президента Байдена уже определилась с кандидатурой посла.

"Я пока не знаю, как его или ее зовут. Я знаю, что было принято решение, и знаю, что они сейчас работают над документами, проверяют биографические данные - проводят ту административную работу, которую нужно сделать, прежде чем будет хотя бы объявить имя ", - сказал Тейлор.

После этого кандидатуру передадут в Сенат США, который должен провести слушания.

"Я уверен, что человек, которого они выбрали, будет высококвалифицирован, будет пользоваться доверием президента, государственного секретаря, и его действия в Киеве будет полностью поддерживать правительство США", - отметил Тейлор.

Он отметил, что перед новым послом стоит важная задача - укрепить связи между правительствами США и Украины.

"Он или она должен принимать сообщения от украинского правительства в Киеве, делать их понятными для Вашингтона, отправлять их в Вашингтон. Затем - принимать сообщения из Вашингтона и работать с правительством в Киеве. Поэтому доверие президента очень важно для выполнения этой задачи. И я уверен , это будет главным приоритетом для нового посла ", - сказал Тейлор.