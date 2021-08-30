У НАТО розповіли, чи можливе членство України під час війни

Глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявив, що в Північноатлантичному договорі немає такої норми, яка не дозволяла б вступ країни під час війни на її території.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

"У Вашингтонському договорі НАТО немає такої норми. Втім, врешті решт союзники мають бути переконані, що вступ нового члена посилить безпеку Альянсу. Саме тому це рішення ухвалюється колективно" - зазначив дипломат.

Він також наголосив, що в Альянсі зацікавлені в тому, щоби агресивні дії РФ лишалися червоною лінією для НАТО.

Крім того, посол розповів, як НАТО може допомогти Україні відновити територіальну цілісність та контроль над територіальними водами.

"Що стосується практичних кроків – після російської агресії ми суттєво наростили присутність у Чорному морі. Більше кораблів, більше польотів літаків, сили НАТО розміщені у Румунії, кораблі НАТО заходять до українських портів, ми проводимо спільні навчання. Цьогорічний Sea Breeze – найбільший в історії, в ньому взяли участь понад 30 країн. Все це – чіткі, конкретні кроки солідарності та підтримки, які ми плануємо продовжувати" - сказав Вінніков.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україна не зможе стати членом НАТО, доки не поверне всі окуповані території.