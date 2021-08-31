ДПСУ підтвердила заборону на в'їзд для авто на номерах невизнаного Придністров'я

Автомобілям з Придністровського регіону Молдови без узгоджених чи нейтральних номерів забороняється рух в Україну з 1 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Державної прикордонної служби Україна.

"Відповідно до доручення Кабінету міністрів України та ноти Міністерства закордонних справ України з 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та т.зв. нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Республіки Молдова", - йдеться у заяві.

Для транспортних засобів з Придністровського регіону Молдови з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в’їзду в Україну та/або транзитного переміщення територією України.

"Про дані зміни по лінії прикордонно-представницького апарату інформація була доведена молдовській стороні", - зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, 29 серпня Одеська митниця спростувала інформацію про те, що Україна вирішила відкласти заборону на в'їзд автомобілів з придністровськими номерами.

Раніше ЗМІ з посиланням на інформацію митниці повідомили, що Україна відклала заборону до 10 січня 2022 року.

З 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номери", які дають можливість брати участь в міжнародному русі транспорту.

Молдова і Україна планували заборонити виїзд за кордон автомобілів з символікою невизнаного Придністров'я з 1 січня 2020 року.

Потім, на прохання Кишинева, Київ переніс набуття чинності цього рішення на 1 квітня 2021 року, а після - на 1 вересня 2021 року.

Нагадаємо, "Молдовська залізниця" з 28 серпня відновила рух потягів за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса.