Президент Литви підтримав обов'язкову вакцинацію для деяких професій

Президент Литви Гітанас Науседа виступає за обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для представників деяких професій і закликає домагатися поставленої раніше мети - вакцинації 90% населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Що стосується обов'язкової вакцинації, то так, ми згодні з тим, що для деяких професій обов'язкова або неминуча вакцинація є єдиною альтернативою, якщо ми хочемо злагодженого процесу", - сказав Науседа.

Президент зазначив, що злагоджений процес важливий у сферах освіти і охорони здоров'я. Науседа також зазначив, що з наближенням до раніше поставленої мети вакцинації 70% дорослого населення, слід підвищити амбіції і домагатися вакцинації 90% жителів країни.

"Я все-таки вважаю, що амбітна мета повинна бути ще вищою - оскільки, на думку вчених, рівень вакцинації повинен становити не менше 90%", - сказав глава держави.

За даними Департаменту статистики Литви, наразі кількість щеплених хоча б однієї дозою в країні становить 69,5% дорослого населення.

Науседа висловив жаль з приводу того, що важливий показник в 70% досягнуто на півтора місяця пізніше, ніж очікувалося.