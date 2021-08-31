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Президент Литвы поддержал обязательную вакцинацию для некоторых профессий

Вторник, 31 августа 2021, 12:23

Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей некоторых профессий и призывает добиваться поставленной ранее цели – вакцинации 90% населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Что касается обязательной вакцинации, то да, мы согласны с тем, что для некоторых профессий обязательная или неизбежная вакцинация являются единственной альтернативой, если мы хотим слаженного процесса", – сказал Науседа.

Президент отметил, что слаженный процесс важен в сферах образования и здравоохранения. Науседа также отметил, что с приближением к ранее поставленной цели вакцинации 70% взрослого населения, следует повысить амбиции и добиваться вакцинации 90% жителей страны.

"Я все же считаю, что амбициозная цель должна быть еще выше – поскольку, по мнению ученых, уровень вакцинации должен составлять не менее 90%", – сказал глава государства.

По данным Департамента статистики Литвы, в данный момент количество привитых хотя бы одной дозой в стране составляет 69,5% взрослого населения.

Науседа выразил сожаление о том, что важный показатель в 70% достигнут на полтора месяца позже, чем ожидалось.

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Литва Вакцины
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