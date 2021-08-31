Зеленський у США очікує на підписання угод в оборонній сфері та енергетиці

Президент України Володимир Зеленський за підсумками візиту до США очікує підписання трьох оборонних угод і однієї енергетичної.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав у коментарі ТСН у Вашингтоні.

"В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут щодо "Північного потоку". Повинна бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинна бути, тому що диявол - в деталях. Треба почекати трішечки", - сказав Зеленський.

У вівторок у президента заплановано вісім зустрічей. Перша відбудеться в Міністерстві енергетики, після цього буде зустріч у Пентагоні.

Зустріч Зеленського із президентом США Джо Байденом відбудеться 1 вересня пообіді. Заплановане спілкування віч-на-віч, а також переговори у розширеному складі. За результатами президенти оприлюднять спільну заяву.

Нагадаємо, у неділю стало відомо, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Це вже друге перенесення цієї зустрічі за останній час. 10 днів тому у Вашингтоні повідомили про перенесення зустрічі Байдена з Зеленським з 30 на 31 серпня. Днями у Байдена підтвердили, що попри події у Афганістані, плани щодо зустрічі 31 серпня лишаються незмінними.

Раніше повідомлялося, що 1 вересня у Зеленського були призначені зустрічі з представниками IT-індустрії у Каліфорнії.

Про плани української сторони дивіться у відеоформаті або читайте у матеріалі "Оборонна угода, Чорне море та НАТО: чого чекати від візиту Зеленського до США".