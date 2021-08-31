Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленський у США очікує на підписання угод в оборонній сфері та енергетиці

Вівторок, 31 серпня 2021, 12:48

Президент України Володимир Зеленський за підсумками візиту до США очікує підписання трьох оборонних угод і однієї енергетичної.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав у коментарі ТСН у Вашингтоні.

"В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут щодо "Північного потоку". Повинна бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинна бути, тому що диявол - в деталях. Треба почекати трішечки", - сказав Зеленський.

У вівторок у президента заплановано вісім зустрічей. Перша відбудеться в Міністерстві енергетики, після цього буде зустріч у Пентагоні.

Зустріч Зеленського із президентом США Джо Байденом відбудеться 1 вересня пообіді. Заплановане спілкування віч-на-віч, а також переговори у розширеному складі. За результатами президенти оприлюднять спільну заяву.

Нагадаємо, у неділю стало відомо, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Це вже друге перенесення цієї зустрічі за останній час. 10 днів тому у Вашингтоні повідомили про перенесення зустрічі Байдена з Зеленським з 30 на 31 серпня. Днями у Байдена підтвердили, що попри події у Афганістані, плани щодо зустрічі 31 серпня лишаються незмінними. 

Раніше повідомлялося, що 1 вересня у Зеленського були призначені зустрічі з представниками IT-індустрії у Каліфорнії.

Про плани української сторони дивіться у відеоформаті або читайте у матеріалі "Оборонна угода, Чорне море та НАТО: чого чекати від візиту Зеленського до США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський
powered by lun.ua

Статті

Членство в Альянсі, війна з Росією та реформи: інтерв’ю з главою місії НАТО в Україні

Вінніков: "Я часто чую запитання про членство. Союзники бачать Україну та Грузію майбутніми членами Альянсу".
31 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Естонський казус: чому популярна президентка не мала шансів на переобрання

Керсті Кальюлайд була найбільш популярним кандидатом у президенти Естонії. Проте шансу на переобрання так і не отримала.
31 серпня 2021 — Алар Кілп, Університет Тарту (Естонія)

Вихід з пастки Мінських домовленостей: як повернутися до міжнародного права

Мінські домовленості – це нелегітимні, а до того ж нав’язані силою документи. Жорстка прив’язка до них унеможливлює відновлення територіальної цілісності України.
31 серпня 2021 — Володимир Василенко, для Європейської правди