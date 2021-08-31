Швеція оновила вимоги тестування і самоізоляції для прибулих з-за кордону

Швеція оновила правила тестування і самоізоляції для прибулих з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Кожен, хто в'їжджає до Швеції з країн за межами Скандинавії і не пройшов повну вакцинацію, повинен пройти два тести на COVID-19 після прибуття і ізолюватися протягом одного тижня після приїзду, заявило Агентство суспільної охорони здоров'я.

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Невакцинованим прибулим слід уникати контактів з іншими людьми протягом одного тижня після прибуття, в тому числі, наприклад, не відвідувати магазини, не користуватися громадським транспортом або не запрошувати відвідувачів до себе додому. Вони повинні здати два тести: один якомога швидше після прибуття і другий через п'ять днів після прибуття.

Це стосується як шведських, так і іноземних громадян, незалежно від мети поїздки. Діти до шести років і люди, які отримали другу дозу вакцини не менше ніж за два тижні до прибуття до Швеції, звільняються від вимог.

Водночас навіть повністю вакциновані люди повинні пройти тестування, якщо у них виникають будь-які симптоми вірусу, незалежно від того, чи були вони недавно за кордоном.

Рекомендації зі здачі тесту після прибуття діяли до 31 серпня, а тепер вони продовжені протягом осені.

Водночас рекомендація пройти другий тест і самоізолюватись протягом одного тижня раніше застосовувалась тільки до країн за межами ЄС, а тепер поширилась на всі країни, окрім Скандинавії.

З 1 вересня від двох тестів і самоізоляції звільняються також люди, які видужали від коронавірусу протягом останніх шести місяців.

Поточні правила будуть діяти як мінімум до 31 жовтня. Тести для людей, які прибувають до Швеції з-за кордону, безкоштовні.