У Швеції нічні клуби і закордонні мандрівки вважають причиною зростання заражень

Рівень поширення коронавірусу в Швеції знову почав зростати і більше не вважається низьким.

Про це заявив у п’ятницю головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого тижня у Швеції зафіксували 3451 новий випадок COVID-19 - на 30% більше, ніж тижнем раніше.

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"Ми бачимо багато випадків зараження людей за кордоном, на популярних туристичних напрямках Європи", - заявив Тегнел.

За його словами, 17% нових випадків були пов'язані з таким туризмом.

"Ми також отримали повідомлення про скупчення на кількох курортах у Швеції, включаючи Готланд, а також на танцювальних майданчиках, наприклад, у Стокгольмі", - сказав Тегнелл.

За його словами, програма вакцинації триває за планом. Трохи більше 79% дорослих зробили щонайменше одну дозу і трохи більше 53% дорослих отримали дві дози вакцини.

У липні уряд Швеції почав планувати послаблення ковідних обмежень. Але попередив, що нові варіанти вірусу вимагають пильності, і закликав людей дотримуватися рекомендацій щодо соціального дистанціювання.

Як повідомлялося, у ЄС повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 60% дорослого населення.