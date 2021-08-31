Швеция обновила требования тестирования и самоизоляции для прибывших из-за рубежа

Швеция обновила правила тестирования и самоизоляции для прибывших из-за границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Каждый, кто въезжает в Швецию из стран за пределами Скандинавии и не прошел полную вакцинацию, должен пройти два теста на COVID-19 по прибытии и изолироваться в течение одной недели после приезда, заявило Агентство общественного здравоохранения.

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Невакцинированным прибывшим следует избегать контактов с другими людьми в течение одной недели после прибытия, в том числе, например, не посещать магазины, не пользоваться общественным транспортом или не приглашать посетителей к себе домой. Они должны сдать два теста: один как можно скорее после прибытия и второй через пять дней после прибытия.

Это касается как шведских, так и иностранных граждан, независимо от цели поездки. Дети до шести лет и люди, которые получили вторую дозу вакцины не менее чем за две недели до прибытия в Швецию, освобождаются от требований.

В то же время даже полностью вакцинированные люди должны пройти тестирование, если у них возникают какие-либо симптомы вируса, независимо от того, были ли они недавно за рубежом.

Рекомендации по сдаче теста по прибытии действовали до 31 августа, а теперь они продолжены в течение осени.

В то же время рекомендация пройти второй тест и самоизолироваться в течение одной недели раньше применялась только в страны за пределами ЕС, а теперь распространилась на все страны, кроме Скандинавии.

С 1 сентября от двух тестов и самоизоляции освобождаются также люди, которые выздоровели от коронавируса в течение последних шести месяцев.

Текущие правила будут действовать как минимум до 31 октября. Тесты для прибывающих в Швецию из-за рубежа бесплатные.