Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Україна приєднається до групи Ради Європи для співпраці у сфері наркополітики

Вівторок, 31 серпня 2021, 16:55

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив генсека Ради Європи про рішення України приєднатися з 2022 року до групи співпраці з боротьби зі зловживанням наркотиками (Групи Помпіду).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Ради Європи.

Україна стане 42-м членом групи.

Під час зустрічі з виконавчим секретарем Групи Помпіду Денисом Хубером постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк зазначив, що участь українських експертів у роботі Групи сприятиме створенню та реалізації програм лікування залежностей, догляду та реабілітації людей з розладами, пов'язаними з вживанням психоактивних речовин, а також обміну інформацією про тенденції, пов'язані з незаконним обігом та вживанням наркотиків.

"Це рішення (про приєднання до Групи Помпіду. – Ред.) було прийнято після 10 років плідної співпраці між Україною і Групою Помпіду, включаючи прихильність багатьох політиків і фахівців, що працюють у сфері наркотиків, і підтримку ними правозахисного підходу до наркополітики", - зазначили в Раді Європи.

"Рішення України приєднатися до Групи Помпіду - це ще один крок до вирішення проблем, пов'язаних з наркотиками, на основі цінностей Ради Європи, зокрема, шляхом інтеграції прав людини на всіх етапах розробки наркополітики", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Раді Європи зазначили, що, приєднавшись до Групи Помпіду, Україна отримає вигоду від оновленої політичної і правової бази, яка буде підтримувати роботу Групи в якості ключового міжнародного орієнтира для дотримання прав людини у сфері наркополітики.

Серед іншого, Україна отримає практичну міжнародну підтримку в боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Рада Європи
powered by lun.ua

Статті

Членство в Альянсі, війна з Росією та реформи: інтерв’ю з главою місії НАТО в Україні

Вінніков: "Я часто чую запитання про членство. Союзники бачать Україну та Грузію майбутніми членами Альянсу".
31 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Естонський казус: чому популярна президентка не мала шансів на переобрання

Керсті Кальюлайд була найбільш популярним кандидатом у президенти Естонії. Проте шансу на переобрання так і не отримала.
31 серпня 2021 — Алар Кілп, Університет Тарту (Естонія)

Вихід з пастки Мінських домовленостей: як повернутися до міжнародного права

Мінські домовленості – це нелегітимні, а до того ж нав’язані силою документи. Жорстка прив’язка до них унеможливлює відновлення територіальної цілісності України.
31 серпня 2021 — Володимир Василенко, для Європейської правди