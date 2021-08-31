Украина присоединится к группе Совета Европы по сотрудничеству в сфере наркополитики

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил генсека Совета Европы о решении Украины присоединиться с 2022 года к группе сотрудничества по борьбе со злоупотреблением наркотиками (Группа Помпиду).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Совета Европы.

Украина станет 42-м членом группы.

Во время встречи с исполнительным секретарем Группы Помпиду Денисом Хубером постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк отметил, что участие украинских экспертов в работе Группы будет способствовать созданию и реализации программ лечения зависимостей, ухода и реабилитации людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, а также обмену информацией о тенденциях, связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков.

"Это решение (о присоединении к Группе Помпиду. - Ред.) было принято после 10 лет плодотворного сотрудничества между Украиной и Группой Помпиду, включая приверженность многих политиков и специалистов, работающих в сфере наркотиков, и поддержку ими правозащитного подхода к наркополитике", - отметили в Совете Европы.

"Решение Украины присоединиться к Группе Помпиду - это еще один шаг к решению проблем, связанных с наркотиками, на основе ценностей Совета Европы, в частности, путем интеграции прав человека на всех этапах разработки наркополитики", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Совете Европы отметили, что, присоединившись к Группе Помпиду, Украина получит выгоду от обновленной политической и правовой базы, которая будет поддерживать работу Группы в качестве ключевого международного ориентира для соблюдения прав человека в сфере наркополитики.

Среди прочего, Украина получит практическую международную поддержку в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.