У Німеччині фіксують зростання нелегальної міграції з Білорусі

Структури безпеки Німеччини протягом останніх декількох тижнів реєстрували зростання числа нелегальних іммігрантів, що прибувають в країну з Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

З початку року німецька поліція зафіксувала близько 250 випадків протизаконного в'їзду осіб з території Білорусі, практично у всіх випадках йшлося про громадян Іраку.

У багатьох випадках нелегали опинялися в Німеччині за допомогою контрабандистів. Деякі повідомляли, що люди, які привезли їх в Німеччину, по приїзді знімали їх на відео і змушували при цьому сказати англійською мовою: "Я - в Німеччині". Інші прохачі притулку вказували, що після прибуття на територію Німеччини від них вимагали зробити селфі.

Німецькі безпекові відомства припускають, що це може використовуватися бандами контрабандистів в якості "реклами", а також бути дозволом на виплату залишку суми за контрабанду нелегалів.

Більшість нелегальних мігрантів, що в'їхали з Білорусі до Литви, Латвії чи Польщі, не планують там залишатися. Їхньою кінцевою метою, судячи з усього, є Німеччина - "вже через кількість тих громадян Іраку, що живуть тут, яка набагато перевищує показники інших європейських країн", зазначають у німецьких структурах безпеки.

У Німеччині наразі офіційно зареєстровано 220 778 громадян Іраку, в Швеції - 25 896. Крім того, в 2020 і 2021 роках в Європейському Союзі більшість прохань іракців про притулок було подано в Німеччині.