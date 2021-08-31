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В Германии фиксируют рост нелегальной миграции из Беларуси

Вторник, 31 августа 2021, 17:55

Структуры безопасности Германии в течение последних нескольких недель регистрировали рост числа нелегальных иммигрантов, прибывающих в страну из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

С начала года немецкая полиция зафиксировала около 250 случаев противозаконного въезда лиц с территории Беларуси, практически во всех случаях речь шла о гражданах Ирака.

Во многих случаях нелегалы ​​оказывались в Германии с помощью контрабандистов. Некоторые сообщали, что люди, которые привезли их в Германию, по приезде снимали их на видео и заставляли при этом сказать на английском языке: "Я - в Германии". Другие просители убежища указывали, что по прибытии на территорию Германии от них требовали сделать селфи.

Немецкие оборонные ведомства предполагают, что это может использоваться бандами контрабандистов в качестве "рекламы", а также служить в качестве разрешения на выплату остатка суммы за контрабанду нелегалов.

Большинство нелегальных мигрантов, въехавших из Беларуси в Литву, Латвию или Польшу, не планируют там оставаться. Их конечной целью, судя по всему, является Германия -  "уже за счет числа живущих здесь граждан Ирака, которое намного превышает показатели других европейских стран", отмечают в немецких структурах безопасности.

В Германии пока официально зарегистрировано 220 778 граждан Ирака, в Швеции - 25 896. Кроме того, в 2020 и 2021 годах в Европейском Союзе большинство просьб иракцев об убежище было подано в Германии.

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Германия мигранты
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