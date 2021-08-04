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Єврокомісія схвалила контракт з Novavax на закупівлю 200 млн доз вакцини

Середа, 4 серпня 2021, 16:18

Єврокомісія затвердила новий контракт з американською компанією Novavax на закупівлю 200 мільйонів доз вакцини.

Про це пресслужба комісії повідомила в середу, пише "Європейська правда".

Відповідно до цього контракту, держави-члени ЄС зможуть придбати до 100 мільйонів доз вакцини Novavax з можливістю закупівлі 100 мільйонів додаткових доз протягом 2021, 2022 та 2023 років, щойно вакцина буде схвалена регулятором ЄС як безпечна та ефективна.

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Держави-члени також зможуть дарувати вакцину цієї компанії країнам із нижчим та середнім рівнем доходу або перенаправляти їх до інших європейських країн.

Єврокомісія раніше вже затвердила аналогічні контракти з AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Moderna та завершує переговори з Valneva.

Novavax - біотехнологічна компанія, яка розробляє вакцини нового покоління від серйозних інфекційних захворювань. Її вакцина проти COVID-19 вже проходить перевірку агентства ЄС EMA, щоб отримати дозвіл на застосування в Євросоюзі. 

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