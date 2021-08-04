Україна розраховує на визнання Канадою сертифікатів вакцинації

Україна розраховує, що зможе вийти з Канадою на зрозумілий механізм взаємного визнання вакцин.

Про це розповів у інтерв’ю "Укрінформу" посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє "Європейська правда".

"Попереду нас чекає проблемний період пошуку загальних правил, які охоплять різні вакцини та запропонують безпечний алгоритм дій. Україна та Канада якраз опинилися не в найгіршій ситуації, оскільки затвердили значною мірою ідентичні вакцини", - сказав Шевченко.

За його словами, це створює хорошу базу, аби країни вийшли на зрозумілий алгоритм подорожей своїх громадян.

На запитання, чи прийматиме Канада українські сертифікати вакцинації, посол відповів, що це - наша ціль, і "мала б приймати".

"Зрозуміло, що вакцина Pfizer, використовувана в Україні, жодним чином не відрізняється від Pfizer, яким користувалися в Канаді або інших країнах. Те саме стосується й AstraZeneca. Скажімо, своє перше щеплення я отримав AstraZeneca, як і прем’єр-міністр Джастін Трюдо. Це та сама вакцина, якою вакцинувалася велика кількість українців. Тому ми розраховуємо, що зможемо з Канадою вийти на зрозумілий механізм взаємного визнання вакцин", - зауважив дипломат.

Нагадаємо, як заявили ​​в уряді, українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі. За словами віцепрем’єра Михайла Федорова, ​​останній крок - політична частина взаємовизнання, а саме узгодження від Єврокомісії і підписання відповідного меморандуму.