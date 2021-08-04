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Еврокомиссия одобрили контракт с Novavax на закупку 200 млн доз вакцины

Среда, 4 августа 2021, 16:18

Еврокомиссия утвердила новый контракт с американской компанией Novavax на закупку 200 млн доз вакцины.

Об этом пресс-служба комиссии сообщила в среду, пишет "Европейская правда".

Согласно этому контракту, государства-члены ЕС смогут приобрести до 100 млн доз вакцины Novavax с возможностью закупки 100 млн дополнительных доз в течение 2021, 2022 и 2023 годов, как только вакцина будет одобрена регулятором ЕС как безопасная и эффективная.

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Государства-члены также смогут дарить вакцину этой компании странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправить ее в другие европейские страны.

Еврокомиссия ранее уже утвердила аналогичные контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Moderna и завершает переговоры с Valneva.

Novavax - биотехнологическая компания, которая разрабатывает вакцины нового поколения от серьезных инфекционных заболеваний. Ее вакцина против COVID-19 уже проходит проверку агентства ЕС EMA, чтобы получить разрешение на применение в Евросоюзе.

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