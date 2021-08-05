Швеція спрямувала два літаки на допомогу Греції, що бореться з пожежами

Швеція спрямувала два спеціальні літаки до Греції для допомоги у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, що тривають вже кілька днів і загрожують історичним пам’яткам.

Про надання допомоги оголосила міністерка закордонних справ Анн Лінде, пише "Європейська правда".

"Швеція бере участь у скоординованій допомозі ЄС через механізм цивільного захисту, щоб підтримати кілька країн Євросоюзу і сусідів, що потерпають від лісових пожеж. Швеція надсилає два пожежні літаки до Греції", - повідомила Анн Лінде.

Sweden is part of the coordinated EU assistance through #EUCivPro to help several EU and EU neighbouring countries currently facing wild fires. Sweden is contributing on request by sending two firefighting airplanes to Greece. — Ann Linde (@AnnLinde) August 5, 2021

Нагадаємо, у Греції наказали евакуювати села, розташовані поруч з місцем проведення древніх Олімпійських ігор на західному Пелопоннесі, через сильні лісові пожежі.

Пожежники всю ніч намагалися обмежити фронт вогню і втримати його подалі від археологічних розкопок, музею та об'єктів Міжнародної олімпійської академії.

На іншому кінці країни рятувальні човни біля острова Евія недалеко від Афін евакуювали близько 85 осіб з пляжу.

Масштабні пожежі у передмісті Афін вирують вже кілька днів, повністю взяти вогонь під контроль досі не вдалося. Пожежа підступила до міста Крионері та почала рухатись до заміської королівської резиденції Татої, внесеної до списку визначних пам'яток.

На півночі Греції у вівторок зафіксували найвищу температуру в країні, яка склала +47,1 градуса за Цельсієм.

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