Швеція спрямувала два літаки на допомогу Греції, що бореться з пожежами

Швеція спрямувала два спеціальні літаки до Греції для допомоги у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, що тривають вже кілька днів і загрожують історичним пам’яткам.

Про надання допомоги оголосила міністерка закордонних справ Анн Лінде, пише "Європейська правда".

"Швеція бере участь у скоординованій допомозі ЄС через механізм цивільного захисту, щоб підтримати кілька країн Євросоюзу і сусідів, що потерпають від лісових пожеж. Швеція надсилає два пожежні літаки до Греції", - повідомила Анн Лінде.

Sweden is part of the coordinated EU assistance through #EUCivPro to help several EU and EU neighbouring countries currently facing wild fires. Sweden is contributing on request by sending two firefighting airplanes to Greece.