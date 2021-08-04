Мешканців охопленого пожежею грецького острова евакуювали морем

Берегова охорона Греції допомогла з евакуацією мешканців острова Евбея, які щоб врятуватися від пожеж втекли на пляж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Евакуація також проводилася в південному регіоні Греції Пелопоннес, який зіткнувся з масштабною пожежею. Берегова охорона заявила, що близько 85 людей зібралися на пляжі на Евбеї, додавши, що приватні човни також допомагали в евакуації.

Температура в деяких районах Греції у середу досягла 45 градусів за Цельсієм. Сусідні країни стикаються з подібними умовами, пожежі вирують в Туреччині, Італії, Албанії.

Група реагування на стихійні лиха ЄС заявила, що допомога, включаючи пожежників та літаки, надсилається від членів ЄС до Італії, Греції, Албанії та Північної Македонії.

Служба моніторингу атмосфери ЄС заявила, що шлейфи диму від лісових пожеж у регіоні добре помітні на супутникових знімках, які також показали, що інтенсивність лісових пожеж у Туреччині була на найвищому рівні з початку записів у 2003 році.

На околицях Афін пожежна служба скористалася більш прохолодними ранковими годинами, щоб відправити вертольоти та літаки скидати воду в обвуглені ліси навколо Татої, за 20 кілометрів на північ від Афін, де вночі пожежі гасили понад 500 пожежників. Спалено щонайменше 80 автомобілів.

"Наземні екіпажі виконали життєво важливу роботу, борючись з кошмарними пожежами в приміських лісах. Ми не втратили людських життів. Будинки будуть відбудовані, і з часом ліс знову виросте", - сказав прем'єр-міністр Киріакос Міцотакіс.

Влада заявила, що понад 100 будинків та підприємств були серйозно пошкоджені або зруйновані, а понад 500 людей провели ніч у готелях, які використовувалися як притулки.

Пожежа поблизу Афін викликала хмари диму над столицею Греції, ускладнюючи видимість та спричиняючи респіраторні проблеми у десятків громадян.

Пожежа спалахнула дуже близько від великої лісової садиби та палацу, які колись належали грецькій королівській родині, а зараз є громадським парком, але міністерство культури Греції заявило в середу, що маєток Татой не постраждав.

Влада заявила, що з пізнього понеділка до пізнього вівторка по всій країні було зареєстровано 81 пожежу.

Прогнозується, що спекотна хвиля утримуватиметься над Грецією до кінця тижня.