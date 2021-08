ЄС відправив підмогу вже п'ятьом країнам, що борються з лісовими пожежами

Євросоюз організував підмогу для ще чотирьох своїх країн-членів та партнерів, які борються з лісовими пожежами - на додачу до Туреччини.

Про це заявив єврокомісар з питань кризового управління Янеш Ленарчич, відповідальний за цивільний захист та гуманітарну допомогу.

За його словами, до Італії вирушили два протипожежні літаки Canadair, надані Францією.

We are working around the clock to send help as fires rage across Europe.



I thank 🇨🇾,🇨🇿, 🇫🇷, 🇸🇮 and the 🇳🇱 for swiftly deploying firefighting airplanes, helicopters and a team of firefighters to support 🇮🇹,🇬🇷, 🇦🇱 and 🇲🇰heavily affected by #forestfires. pic.twitter.com/j1n3zl6s1z