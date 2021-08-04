ЄС відправив підмогу вже п'ятьом країнам, що борються з лісовими пожежами

Євросоюз організував підмогу для ще чотирьох своїх країн-членів та партнерів, які борються з лісовими пожежами - на додачу до Туреччини.

Про це заявив єврокомісар з питань кризового управління Янеш Ленарчич, відповідальний за цивільний захист та гуманітарну допомогу.

За його словами, до Італії вирушили два протипожежні літаки Canadair, надані Францією.

We are working around the clock to send help as fires rage across Europe.



I thank 🇨🇾,🇨🇿, 🇫🇷, 🇸🇮 and the 🇳🇱 for swiftly deploying firefighting airplanes, helicopters and a team of firefighters to support 🇮🇹,🇬🇷, 🇦🇱 and 🇲🇰heavily affected by #forestfires. pic.twitter.com/j1n3zl6s1z — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) August 4, 2021

Кіпр надав два пожежні літаки для боротьби з вогнем у Греції, на місці вже допомагає кіпрська команда пожежників.

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Чехія та Нідерланди спрямовують два гелікоптери на допомогу Албанії, а Словенія відправить команду з 45 вогнеборців до Північної Македонії.

Єврокомісія покриє щонайменш 75% витрат на логістику.

Перед тим у липні допомогу відправили на італійську Сардинію, а до Туреччини вирушив один літак Canadair з Хорватії та ще два - з Іспанії.

Як відомо, сильні лісові пожежі, яким сприяє аномальна спека, палають одночасно в кількох країнах. В Греції продовжують боротися з вогнем в лісистому районі на північ від Афін. В Албанії пожежу гасять у щонайменш трьох осередках, одна людина загинула.

На півдні Туреччини в провінції Мугла нова лісова пожежа підійшла до житлових районів, людей евакуювали.

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