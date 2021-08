Швеция направила два самолета для помощи Греции в борьбе с пожарами

Швеция направила два специальных самолета в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами, которые продолжаются уже несколько дней и угрожают историческим памятникам.

О предоставлении помощи объявила министр иностранных дел Анн Линде, пишет "Европейская правда".

"Швеция участвует в скоординированной помощи ЕС через механизм гражданской защиты, чтобы поддержать несколько стран Евросоюза и соседей, страдающих от лесных пожаров. Швеция направляет два пожарных самолета в Грецию", - сообщила Анн Линде.

Sweden is part of the coordinated EU assistance through #EUCivPro to help several EU and EU neighbouring countries currently facing wild fires. Sweden is contributing on request by sending two firefighting airplanes to Greece.