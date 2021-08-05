Швеция направила два самолета для помощи Греции в борьбе с пожарами

Швеция направила два специальных самолета в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами, которые продолжаются уже несколько дней и угрожают историческим памятникам.

О предоставлении помощи объявила министр иностранных дел Анн Линде, пишет "Европейская правда".

"Швеция участвует в скоординированной помощи ЕС через механизм гражданской защиты, чтобы поддержать несколько стран Евросоюза и соседей, страдающих от лесных пожаров. Швеция направляет два пожарных самолета в Грецию", - сообщила Анн Линде.

Sweden is part of the coordinated EU assistance through #EUCivPro to help several EU and EU neighbouring countries currently facing wild fires. Sweden is contributing on request by sending two firefighting airplanes to Greece. — Ann Linde (@AnnLinde) August 5, 2021

Напомним, в Греции приказали эвакуировать села, расположенные рядом с местом проведения древних Олимпийских игр на западном Пелопоннесе, из-за сильных лесных пожаров.

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Пожарные всю ночь пытались ограничить фронт огня и удержать его подальше от археологических раскопок, музея и объектов Международной олимпийской академии.

На другом конце страны спасательные лодки у острова Эвия недалеко от Афин эвакуировали около 85 человек с пляжа.

Масштабные пожары в пригороде Афин бушуют уже несколько дней, полностью взять огонь под контроль пока не удалось. Пожар подступил к городу Крионери и начал двигаться к загородной королевской резиденции Татои, внесенной в список выдающихся памятников.

На севере Греции во вторник зафиксировали самую высокую температуру в стране, составившую +47,1 градуса по Цельсию.

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