В Швеции ночные клубы и зарубежные путешествия считают причиной роста заражений

Уровень распространения коронавируса в Швеции снова начал расти и больше не считается низким.

Об этом заявил в пятницу главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе в Швеции зафиксировали 3451 новый случай COVID-19 - на 30% больше, чем неделей ранее.

Читайте также В Швеции исследователи в рамках эксперимента будут платить людям за вакцинацию

"Мы видим много случаев заражения людей за рубежом, на популярных туристических направлениях Европы", - заявил Тегнел.

По его словам, 17% новых случаев были связаны с таким туризмом.

"Мы также получили сообщение о скоплении на нескольких курортах в Швеции, включая Готланд, а также на танцевальных площадках, например, в Стокгольме", - сказал Тегнелл.

По его словам, программа вакцинации идет по плану. Чуть больше 79% взрослых сделали хотя бы одну дозу и чуть более 53% взрослых получили две дозы вакцины.

В июле правительство Швеции начало планировать ослабление ковидных ограничений. Но предупредил, что новые варианты вируса требуют бдительности, и призвал людей следовать рекомендациям по социальному дистанцированию.

Как сообщалось, в ЕС полный курс вакцинации от коронавируса прошли 60% взрослого населения.