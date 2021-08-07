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Угорщина обмежила продаж дитячих книг на тему ЛГБТ

Субота, 7 серпня 2021, 10:59

Угорщина наказала магазинам продавати дитячі книги, які, як вважається, пропагують гомосексуальність, в закритій упаковці.

Про це йдеться у виданому в п’ятницю указі, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

В указ також були включені книги, що пропагують зміну статі і містять "явне" зображення сексуальності. Їх слід продавати відокремлено і не можна продавати у межах 200 метрів від школи або церкви.

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У червні в Угорщині схвалили закон, що забороняє використання матеріалів, які вважаються пропагандою гомосексуалізму та зміни статі в школах. Новий указ є першим з серії директив, які роз'яснюють наслідки прийнятого закону.

Європейська комісія почала процедуру проти націоналістичного уряду Орбана через цей закон, заявивши, що він є дискримінаційним і суперечить європейським цінностям толерантності та свободи особистості.

Уряд Орбана заявляє, що новий закон покликаний захистити дітей і надати батькам право займатись їх освітою в питаннях сексуальності.

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