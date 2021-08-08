ЄС пояснив, за яких умов зніме санкції з Білорусі

ЄС виступив з заявою з нагоди першої річниці фальсифікованих виборів президента Білорусі, закликавши режим Александра Лукашенка до загальнонаціонального діалогу і поваги до прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви високого представника Жозепа Борреля від імені ЄС.

Боррель нагадує, що протягом року після виборів режим Лукашенка розправлявся з власним суспільством, послідовно поглиблюючи розрив з білоруським народом.

"Представники опозиційних та демократичних сил разом з тисячами громадян з усіх верств суспільства або загинули за незрозумілих обставин, були затримані або змушені залишити країну та жити в еміграції" - йдеться у заяві.

Зазначається, що через рік після виборів запит громадянського суспільства щодо вільних демократичних виборів залишається без відповіді.

Боррель нагадує, що ЄС був одноголосним, закликаючи режим Лукашенка припинити свою репресивну практику. Брюссель також готовий розглянути подальші заходи у світлі відвертого ігнорування режимом міжнародних зобов'язань.

"Єдиний спосіб припинити політичну кризу - це всебічний національний діалог. Скасування санкцій ЄС стане можливим лише тоді, коли влада Білорусі повністю дотримуватиметься принципів демократії та верховенства права, поважатиме зобов’язання з прав людини та припинить усі репресії. Режим повинен беззастережно звільнити та реабілітувати понад 600 політичних в’язнів та взяти участь у серйозному, надійному та всеохоплюючому політичному процесі, що призведе до вільних та чесних виборів під наглядом ОБСЄ/БДІПЛ" - йдеться у заяві.

Після того, як Білорусь приступить до демократичного переходу, ЄС зобов’язується допомогти їй стабілізувати економіку, реформувати свої інституції, щоб зробити їх стійкими та демократичними, створити нові робочі місця та покращити рівень життя людей, у тому числі шляхом Комплексного плану економічної підтримки до 3 млрд євро для демократичної Білорусі.

"ЄС продовжить підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу та стабільну Білорусь. Голоси та воля народу Білорусі не будуть замовчуватися" - заявив Боррель.

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