Помощь в тушении лесных пожаров в Греции предоставляют 22 страны

Премьер Греции Кириакос Мицотакис поблагодарил 22 странам, которые оказали помощь в тушении лесных пожаров в этой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"От имени греческого народа я хотел бы выразить нашу сердечную благодарность всем странам, которые прислали помощь и ресурсы для борьбы с лесными пожарами. Мы благодарны вам за то, что вы стоите рядом с Грецией в эти трудные времена ", - написал Мицотакис в Twitter.

On behalf of the Greek people, I would like to express our heartfelt gratitude to all the countries that have sent assistance and resources to help fight the wildfires. We thank you for standing by Greece during these trying times. pic.twitter.com/POrWlIVJsU