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Помощь в тушении лесных пожаров в Греции предоставляют 22 страны

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Помощь в тушении лесных пожаров в Греции предоставляют 22 страны

Понедельник, 9 августа 2021, 08:03

Премьер Греции Кириакос Мицотакис поблагодарил 22 странам, которые оказали помощь в тушении лесных пожаров в этой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"От имени греческого народа я хотел бы выразить нашу сердечную благодарность всем странам, которые прислали помощь и ресурсы для борьбы с лесными пожарами. Мы благодарны вам за то, что вы стоите рядом с Грецией в эти трудные времена ", - написал Мицотакис в Twitter.

В частности, свою помощь оказали 11 членов ЕС (Австрия, Хорватия, Кипр, Чехия, Франция, Германия, Польша, Румыния, Словакия, Испания и Швеция), а также Египет, Израиль, Кувейт, Молдова, Катар, Сербия, Швейцария, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США.

Как сообщалось, украинские спасатели в субботу ликвидировали в Греции отдельные очаги лесных пожаров по фронту 2250 метров и спасли два населенных пункта - Спатару и Метохи.

Как известно, Украина в пятницу направила в Грецию 100 пожарных для борьбы с масштабными лесными пожарами, которые вспыхнули по всей стране на фоне рекордной жары.

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Греция стихийные бедствия
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