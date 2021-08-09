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У Туреччині був другий найспекотніший липень за понад 50 років

Понеділок, 9 серпня 2021, 09:27

Минулий місяць в Туреччині став другим найспекотнішим липнем з 1971 року.

Про це свідчать дані Державної метеорологічної служби, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Протягом багатьох років середня температура липня по країні становила +24,5 градуса за Цельсієм, тоді як в липні температура піднялася на +1,8 градуса за Цельсієм, досягнувши +26,3 градуса за Цельсієм.

Найвища температура липня була зареєстрована в 2000 році.

"У 2021 році ми зіткнулися з величезним стрибком температур у порівнянні з попередніми роками", - сказав Гювен Оздемір, метеоролог зі Стамбульського університету.

За словами експерта, головними факторами підвищення температури є незаплановане зростання мегаполісів, міграція в більші міста і швидке будівництво будівель в провінціях.

"Підвищення температури, на жаль, є постійним, а не тимчасовим", - попередив він, закликавши чиновників вжити необхідних заходів проти глобального потепління.

Напередодні повідомлялося, що у турецькій провінції Анталія, популярній серед українських туристів, локалізували більшість лісових пожеж.

Щонайменше вісім людей загинули з початку пожеж 28 липня.

Тим часом пожежі в сусідній Греції продовжували вирувати цієї ночі, спалюючи все більше лісів та будинків на північній околиці Афін, а з острова Евбея неподалік евакуювали понад тисячу людей. 

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