В Турции был второй самый жаркий июль за 50 лет

Прошедший месяц в Турции стал вторым самым жарким июлем с 1971 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной метеорологической службы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

В течение многих лет средняя температура июля по стране составляла +24,5 градуса по Цельсию, тогда как в июле этого года температура поднялась на +1,8 градуса по Цельсию, достигнув +26,3 градуса по Цельсию.

Самая высокая температура июля была зарегистрирована в 2000 году.

"В 2021 году мы столкнулись с огромным скачком температур по сравнению с предыдущими годами", - сказал Гювен Оздемир, метеоролог из Стамбульского университета.

По словам эксперта, главными факторами повышения температуры является незапланированный рост мегаполисов, миграция в большие города и быстрое строительство зданий в провинциях.

"Повышение температуры, к сожалению, является постоянным, а не временным", - предупредил он, призвав чиновников принять необходимые меры против глобального потепления.

Накануне сообщалось, что в турецкой провинции Анталия, популярной среди украинских туристов, локализировали большинство лесных пожаров.

По меньшей мере восемь человек погибли с начала пожаров 28 июля.

Между тем пожары в соседней Греции продолжались прошлой ночью, сжигая все больше лесов и домов на северной окраине Афин, а с острова Эвбея недалеко эвакуировали более тысячи человек.

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