Пожежі в Греції: з’явились перші жертви, з острова біля Афін евакуювали понад 1000 людей

Лісові пожежі в Греції продовжували вирувати цієї ночі, спалюючи все більше лісів та будинків на північній околиці Афін, а з острова Евбея неподалік евакуювали понад тисячу людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Protothema.

У ніч на 7 серпня полум’я захопило кілька прибережних поселень на острові Евбея, де масштабні пожежі не вщухають понад три доби.

Цієї ночі відбулась нова велика рятувальна операція - понад 1130 людей вивезли поромом.

Відео, опубліковане евакуйованими у соцмережах, показують масштаби пожежі.

Βίντεο από το καράβι που φεύγει από Εύβοια 😱

Δεν γίνεται να είναι πραγματικότητα, σαν ταινία μοιάζει #φωτια #φωτιες #Πυρκαγια pic.twitter.com/F6GJOkPhMQ — Φωτεινή (@foteiniii_) August 6, 2021

Минулої доби з острова евакуювали понад 600 людей.

Вогняна стихія призвела до перших жертв. 38-річний пожежник-доброволець загинув від падіння електричного стовпа в передмісті столиці.

Іншим загиблим став президент Торгово-промислової палати Афін Костянтинос Міхалос. Його знайшли без свідомості на заводі неподалік від місця пожежі.

Пожежники гасять 154 пожежі по всій країні. Прем'єр-міністр Греції заявив, що спека перетворила країну на порохову бочку.

Весь тиждень температура в Греції була понад 40 градусів за Цельсієм.

Читайте також: Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу