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Пожежі в Греції: з’явились перші жертви, з острова біля Афін евакуювали понад 1000 людей

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Пожежі в Греції: з’явились перші жертви, з острова біля Афін евакуювали понад 1000 людей

Субота, 7 серпня 2021, 10:32

Лісові пожежі в Греції продовжували вирувати цієї ночі, спалюючи все більше лісів та будинків на північній околиці Афін, а з острова Евбея неподалік евакуювали понад тисячу людей. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Protothema.

У ніч на 7 серпня полум’я захопило кілька прибережних поселень на острові Евбея, де масштабні пожежі не вщухають понад три доби.  

 

Цієї ночі відбулась нова велика рятувальна операція - понад 1130 людей вивезли поромом. 

 

Відео, опубліковане евакуйованими у соцмережах, показують масштаби пожежі.

Минулої доби з острова евакуювали понад 600 людей.

Вогняна стихія призвела до перших жертв. 38-річний пожежник-доброволець загинув від падіння електричного стовпа в передмісті столиці.

Іншим загиблим став президент Торгово-промислової палати Афін Костянтинос Міхалос. Його знайшли без свідомості на заводі неподалік від місця пожежі.

Пожежники гасять 154 пожежі по всій країні. Прем'єр-міністр Греції заявив, що спека перетворила країну на порохову бочку.

Весь тиждень температура в Греції була понад 40 градусів за Цельсієм

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Греція стихійні лиха
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