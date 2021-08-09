У Латвії під час навчань на шосе приземлилися військові літаки США

В рамках військових навчань Northern Strike у Латвії на шосе здійснили посадку літаки американських ВПС - штурмовик А-10 і C-146 Wolfhounds.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Подібні маневри в рамках навчань пройшли вперше в сучасній латвійській історії. На час навчань шосе перекрили, наземну підтримку льотчикам забезпечили рятувальники Повітряних сил Латвії.

Щорічні спільні навчання наземних і військово-повітряних сил Northern Strike проходять з 31 липня по 14 серпня. У навчаннях беруть участь близько 5100 військовослужбовців з США, Великої Британії, Латвії.

Метою навчань є підвищення боєздатності частин, включаючи бойову стрільбу та інтеграцію спільної вогневої підтримки в завдання сухопутних військ, а також поліпшення взаємодії між військами союзників.

Підтримку наземним силам надають патрульні літаки ВПС, ВМС, армії та цивільної авіації США.

Літаки в основному виконують завдання підтримки з повітря на малих висотах, включаючи відстеження пересування військ і завдання пошуку, порятунку і спостереження.