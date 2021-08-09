В Латвии во время учений на шоссе приземлились военные самолеты США

В рамках военных учений Northern Strike в Латвии на шоссе совершили посадку самолеты американских ВВС - штурмовик А-10 и C-146 Wolfhounds.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Подобные маневры в рамках учений прошли впервые в современной латвийской истории. На время учений шоссе перекрыли, наземную поддержку летчикам обеспечили спасатели Воздушных сил Латвии.

Ежегодные совместные учения наземных и военно-воздушных сил Northern Strike проходят с 31 июля по 14 августа. В учениях принимают участие около 5100 военнослужащих из США, Великобритании, Латвии.

Целью учений является повышение боеспособности частей, включая боевую стрельбу и интеграцию совместной огневой поддержки в задачи сухопутных войск, а также улучшение взаимодействия между войсками союзников.

Поддержку наземным силам оказывают патрульные самолеты ВВС, ВМС, армии и гражданской авиации США.

Самолеты в основном выполняют задачи поддержки с воздуха на малых высотах, включая отслеживание передвижения войск и задачи поиска, спасения и наблюдения.