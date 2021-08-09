Німеччина починає постачання вакцин від коронавірусу біднішим країнам

Німеччина починає відправку надлишкових доз вакцин від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca в бідніші країни.

Про це повідомила в понеділок, 9 серпня, заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Перші 1,3 мільйона доз надійдуть до Судану, Узбекистану, Ефіопії, Афганістану та Таджикистану. Це постачання вакцин здійснюватимуть через глобальну ініціативу COVAX.

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За словами Деммер, таким чином Німеччина робить "важливий внесок у глобальну боротьбу з пандемією".

На початку липня уряд Німеччини ухвалив рішення передати до кінця року третім країнам щонайменше 30 мільйонів доз вакцин від виробників AstraZeneca та Johnson&Johnson.

80% від цієї кількості будуть надані ініціативі COVAX, ще 20% поставлять на двосторонній основі.

В середині липня канцлерка Ангела Меркель повідомила, що Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу.