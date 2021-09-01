Частину Іспанії накрили сильні зливи, багато районів підтоплені

Частиною території Іспанії прокотилася хвиля нічних штормів, в окремих районах підтоплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Злива, зокрема, накрила каталонське містечко Альканар, де жителі спостерігали, як коричневі від ґрунту води підмітають автомобілі і штовхають їх у бік Середземного моря. Інші зображення, які транслювала іспанська державна телекомпанія TVE, показували, що крісла, які зазвичай використовуються для сидіння на вулиці, проносяться потоками води на високій швидкості.

За даними регіональної метеорологічної служби Каталонії, на Альканар випало понад 215 літрів опадів на квадратний метр.

Більшість материкової частини Іспанії перебуває у стані підвищеної готовності через сильні дощі. За даними національної метеорологічної служби, у Мадриді та інших районах центральної Іспанії вночі пройшли сильні дощі та буревії, які спричинили понад 9000 ударів блискавок.

Повідомлень про потерпілих немає. Місцева влада закликала людей залишатися вдома і попередила, що більша кількість дощів, прогнозованих пізніше вдень, може призвести до повеней.