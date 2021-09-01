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Часть Испании накрыли сильные ливни, многие районы подтоплены

Среда, 1 сентября 2021, 18:50

Частью территории Испании прокатилась волна ночных штормов, в отдельных районах подтопления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ливень, в частности, накрыла каталонское городок Альканар, где жители наблюдали, как коричневые от почвы воды подметают автомобили и толкают их в сторону Средиземного моря. Другие изображения, транслировавшиеся испанской государственной телекомпанией TVE, показывали, что кресла, которые обычно используются для сидения на улице, проносятся потоками воды на высокой скорости.

По данным региональной метеорологической службы Каталонии, на Альканар выпало более 215 литров осадков на квадратный метр.

Большинство материковой части Испании находится в состоянии повышенной готовности из-за сильных дождей. По данным национальной метеорологической службы, в Мадриде и других районах центральной Испании ночью прошли сильные дожди и ураганы, которые вызвали более 9000 ударов молний.

Сообщений о пострадавших нет. Местные власти призвали людей оставаться дома и предупредили, что большее количество дождей, прогнозируемых позже днем, может привести к наводнениям.

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Испания стихийные бедствия
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