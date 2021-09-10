У Державному департаменті США висловили стурбованість кризою в управлінні "Нафтогазом", в тому числі відставками незалежних членів правління.

Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда".

"Ми глибоко стурбовані триваючою кризою управління "Нафтогазу", включаючи відставки 8 вересня незалежних членів правління", - сказав він.

Прайс зазначив, що міжнародні донори та партнери докладають зусиль, щоб досягти рішення, яке узгоджується з принципами управління ОЕСР та забезпечить надійне управління "Нафтогазом".

"Оскільки російська агресія та окупація тривають, нашому стратегічному партнеру Україні не потрібно ставити питання щодо своєї прихильності до корпоративного управління. Ми вітаємо активну роботу українського уряду щодо позитивного вирішення цього питання", - зазначив представник Держдепу.

Уряд України раніше отримав заяви про відставку всіх трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу": Клер Споттісвуд (Велика Британія), Брюно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейдена (Бельгія). Вони вважають, що призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка та його подальші дії різко погіршили взаємини з наглядовою радою і правлінням, а також поставили під сумнів майбутнє компанії та її фінансовий стан. Відставка незалежних членів наглядової ради, на їхню думку, дасть змогу прискорити вирішення цієї проблеми.