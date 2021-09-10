Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

США висловили стурбованість кризою в управлінні "Нафтогазом"

П'ятниця, 10 вересня 2021, 10:22

У Державному департаменті США висловили стурбованість кризою в управлінні "Нафтогазом", в тому числі відставками незалежних членів правління.

Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда".

"Ми глибоко стурбовані триваючою кризою управління "Нафтогазу", включаючи відставки 8 вересня незалежних членів правління", - сказав він.

Прайс зазначив, що міжнародні донори та партнери докладають зусиль, щоб досягти рішення, яке узгоджується з принципами управління ОЕСР та забезпечить надійне управління "Нафтогазом".

"Оскільки російська агресія та окупація тривають, нашому стратегічному партнеру Україні не потрібно ставити питання щодо своєї прихильності до корпоративного управління. Ми вітаємо активну роботу українського уряду щодо позитивного вирішення цього питання", - зазначив представник Держдепу.

Уряд України раніше отримав заяви про відставку всіх трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу": Клер Споттісвуд (Велика Британія), Брюно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейдена (Бельгія). Вони вважають, що призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка та його подальші дії різко погіршили взаємини з наглядовою радою і правлінням, а також поставили під сумнів майбутнє компанії та її фінансовий стан. Відставка незалежних членів наглядової ради, на їхню думку, дасть змогу прискорити вирішення цієї проблеми.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Енергетика
powered by lun.ua

Статті

Нові умови в’їзду до Європи: що змінила осінь-2021

В Європі майже не залишилося країн, що не приймають туристів з України чи тих, хто їде до друзів. Але є нюанси...
10 вересня 2021 — Юрій Онищенко, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Мігранти, російська загроза та шлях до ЄС без "морквинок": що об'єднує Україну та Латвію

Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс: На сьогодні Україна не дуже відрізняється від країн, які є офіційними кандидатами на членство у ЄС.
9 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Баланс між бізнесом та державою: як працює митниця у ЄС і що має впровадити Україна

Митниця повинна не заважати міжнародній торгівлі, кажуть у ЄС. Це правда, проте вона також мусить захищати інтереси держави. Як це поєднати?
9 вересня 2021 — Вітяніс Алішаускас, EU4PFM