Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

США выразили обеспокоенность кризисом в управлении "Нафтогазом"

Пятница, 10 сентября 2021, 10:22

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность кризисом в управлении "Нафтогазом", в том числе отставками независимых членов правления.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает "Европейская правда".

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом управления в "Нафтогазе", включая отставки 8 сентября независимых членов правления", - сказал он.

Прайс отметил, что международные доноры и партнеры прилагают усилия, чтобы достичь решения, которое согласуется с принципами управления ОЭСР и обеспечит надежное управление "Нафтогазом".

"Поскольку российская агрессия и оккупация продолжаются, нашему стратегическому партнеру Украине не нужно ставить вопрос о своей приверженности корпоративному управлению. Мы приветствуем активную работу украинского правительства, направленную на положительное решение этого вопроса", - отметил представитель Госдепа.

Правительство Украины ранее получило заявления об отставке всех трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Клэр Споттисвуд (Великобритания), Брюно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия). Они считают, что назначение председателем правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и его дальнейшие действия резко ухудшили отношения с наблюдательным советом и правлением, а также поставили под сомнение будущее компании и ее финансовое положение. Отставка независимых членов наблюдательного совета, по их мнению, позволит ускорить решение этой проблемы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Энергетика
powered by lun.ua

Статьи

Новые условия въезда в Европу: что изменила осень-2021

В Европе почти не осталось стран, которые не принимают туристов из Украины или тех, кто едет в гости к друзьям. Но есть нюансы... (укр.)
10 сентября 2021 — Юрий Онищенко, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Мигранты, российская угроза и путь в ЕС без "морковок": что объединяет Украину и Латвию

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс: На сегодня Украина не сильно отличается от стран, которые являются официальными кандидатами на членство в ЕС.
9 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Баланс между бизнесом и государством: как работает таможня в ЕС и что нужно внедрить Украине

Таможня должна не мешать международной торговле, говорят в ЕС. Это правда, но она также должна защищать интересы государства. Как это совместить? (укр.)
9 сентября 2021 — Витянис Алишаускас, EU4PFM