В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность кризисом в управлении "Нафтогазом", в том числе отставками независимых членов правления.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает "Европейская правда".

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом управления в "Нафтогазе", включая отставки 8 сентября независимых членов правления", - сказал он.

Прайс отметил, что международные доноры и партнеры прилагают усилия, чтобы достичь решения, которое согласуется с принципами управления ОЭСР и обеспечит надежное управление "Нафтогазом".

"Поскольку российская агрессия и оккупация продолжаются, нашему стратегическому партнеру Украине не нужно ставить вопрос о своей приверженности корпоративному управлению. Мы приветствуем активную работу украинского правительства, направленную на положительное решение этого вопроса", - отметил представитель Госдепа.

Правительство Украины ранее получило заявления об отставке всех трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Клэр Споттисвуд (Великобритания), Брюно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия). Они считают, что назначение председателем правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и его дальнейшие действия резко ухудшили отношения с наблюдательным советом и правлением, а также поставили под сомнение будущее компании и ее финансовое положение. Отставка независимых членов наблюдательного совета, по их мнению, позволит ускорить решение этой проблемы.