У Франції пожежа на металургійному заводі, є ризик токсичних викидів
П'ятниця, 10 вересня 2021, 12:11
У французькому департаменті Ар’єж загорівся металургійний завод Aubert & Duval.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 3.
Пожежники були оповіщені про пожежу близько 6.50 ранку п’ятниці.
За попередньою інформацією, загорівся бак з кислотою, який використовувався для зачистки деяких металевих деталей. Потім вогонь перекинувся на будівлю площею 400 м2.
Довкола заводу створили периметр безпеки і закрили рух транспорту.
Про постраждалих наразі не повідомляється.
Дуже швидко префектура вирішила закрити міські школи, державні та приватні. Усі учні середніх та старших класів у Пам’є змушені залишатися всередині.
Влада побоюється, що дим від пожежі може бути токсичним, тому закликає громадян лишатися вдома і закрити вікна та двері.
Завод Aubert & Duval - найбільший у групі. На цій металургійній фабриці, заснованій на початку XIX століття, працює близько сотні людей, вона постачає деталі для авіаційної та автомобільної промисловості.