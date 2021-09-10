У Франції пожежа на металургійному заводі, є ризик токсичних викидів

У французькому департаменті Ар’єж загорівся металургійний завод Aubert & Duval.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 3.

Пожежники були оповіщені про пожежу близько 6.50 ранку п’ятниці.

За попередньою інформацією, загорівся бак з кислотою, який використовувався для зачистки деяких металевих деталей. Потім вогонь перекинувся на будівлю площею 400 м2.

Довкола заводу створили периметр безпеки і закрили рух транспорту.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Дуже швидко префектура вирішила закрити міські школи, державні та приватні. Усі учні середніх та старших класів у Пам’є змушені залишатися всередині.

Влада побоюється, що дим від пожежі може бути токсичним, тому закликає громадян лишатися вдома і закрити вікна та двері.

Завод Aubert & Duval - найбільший у групі. На цій металургійній фабриці, заснованій на початку XIX століття, працює близько сотні людей, вона постачає деталі для авіаційної та автомобільної промисловості.