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Во Франции - пожар на металлургическом заводе, есть риск токсичных выбросов

Пятница, 10 сентября 2021, 12:11

Во французском департаменте Арьеж загорелся металлургический завод Aubert & Duval.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 3.

Пожарные были оповещены о пожаре около 6.50 утра в пятницу.

По предварительной информации, загорелся бак с кислотой, который использовался для зачистки некоторых металлических деталей. Затем огонь перекинулся на здание площадью 400 м2.

Вокруг завода создали периметр безопасности и закрыли движение транспорта.

 

О пострадавших пока не сообщается.

Очень быстро префектура решила закрыть городские школы. Все ученики средних и старших классов в Памье, государственных и частных школ, вынуждены оставаться в помещении.

Власти опасаются, что дым от пожара может быть токсичным, поэтому призывают граждан оставаться дома и закрыть окна и двери.

Завод Aubert & Duval - крупнейший в группе. На этой металлургической фабрике, основанной в начале XIX века, работает около сотни человек, она поставляет детали для авиационной и автомобильной промышленности.

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Франция инциденты
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