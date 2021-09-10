Во Франции - пожар на металлургическом заводе, есть риск токсичных выбросов

Во французском департаменте Арьеж загорелся металлургический завод Aubert & Duval.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 3.

Пожарные были оповещены о пожаре около 6.50 утра в пятницу.

По предварительной информации, загорелся бак с кислотой, который использовался для зачистки некоторых металлических деталей. Затем огонь перекинулся на здание площадью 400 м2.

Вокруг завода создали периметр безопасности и закрыли движение транспорта.

О пострадавших пока не сообщается.

Очень быстро префектура решила закрыть городские школы. Все ученики средних и старших классов в Памье, государственных и частных школ, вынуждены оставаться в помещении.

Власти опасаются, что дым от пожара может быть токсичным, поэтому призывают граждан оставаться дома и закрыть окна и двери.

Завод Aubert & Duval - крупнейший в группе. На этой металлургической фабрике, основанной в начале XIX века, работает около сотни человек, она поставляет детали для авиационной и автомобильной промышленности.