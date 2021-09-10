Швеція планує посилити покарання через сплеск злочинності, але не вистачає в'язниць

Після сплеску злочинності з боку кримінальних банд, які складаються майже повністю з іммігрантів, уряд Швеції готується до посилення покарань для злочинців.

Про це заявив міністр юстиції Морган Йоханссон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми готуємо такі суворі покарання для злочинних угруповань, яких Швеція ще не знала", - сказав Йоханссон.

Рішення про посилення заходів було прийнято у зв'язку з тим, що вже понад рік по всій країні, і особливо місті в Мальме, зростає рівень злочинності, а денна стрілянина, часто з жертвами, стала звичайним явищем.

В майбутньому, серед іншого, передбачено кримінальне покарання неповнолітніх, в тому числі за продаж заборонених наркотиків. "Вироки будуть на 30-40 відсотків вищими, ніж сьогодні", - сказав міністр.

Однак в планах уряду є одна проблема: місткості в'язниць недостатньо для реалізації задуманого, держава повинна інвестувати близько 60 мільйонів шведських крон в будівництво нових.

Таким чином, очікувані зміни в правовій системі набудуть чинності не раніше ніж через два роки.