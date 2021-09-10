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Укр / Рус

Швеция планирует ужесточить наказание из-за всплеска преступности, но не хватает тюрем

Пятница, 10 сентября 2021, 16:53

После всплеска преступности со стороны криминальных банд, состоящих из иммигрантов, правительство Швеции готовится к ужесточению наказаний для преступников.

Об этом заявил министр юстиции Морган Йоханссон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы готовим такие суровые наказания для преступных группировок, которых Швеция еще не знала", - сказал Йоханссон.

Решение об усилении мер было принято в связи с тем, что уже более года по всей стране, и особенно городе в Мальме, растет уровень преступности, а дневная стрельба, часто с жертвами, стала обычным явлением.

В будущем, среди прочего, предусмотрено уголовное наказание для несовершеннолетних, в том числе за продажу запрещенных наркотиков. "Приговоры будут на 30-40 процентов строже, чем сегодня", - сказал министр.

Однако в планах правительства есть одна проблема: вместимости тюрем недостаточно для реализации задуманного, государство должно инвестировать около 60 млн шведских крон в строительство новых.

Таким образом, ожидаемые изменения в правовой системе вступят в силу не ранее чем через два года.

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Швеция криминал
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