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У столиці Сербії почалося будівництво заводу з виробництва вакцини Sinopharm

П'ятниця, 10 вересня 2021, 17:41

Будівництво заводу з виробництва вакцин китайської компанії Sinopharm почалося в белградському муніципалітеті Земун в рамках спільної інвестиції Сербії, Китаю і Об'єднаних Арабських Еміратів в розмірі 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Завод, який на початковому етапі займе площу 11 800 квадратних метрів, буде виробляти близько 30 мільйонів вакцин на рік і матиме загальну потужність виробництва в 40 мільйонів доз.

Планується, що завод буде завершено в першому кварталі наступного року.

На закладці фундаменту заводу був присутній президент Сербії Александар Вучич, який сказав, що це буде один з найсучасніших заводів у світі, де китайська вакцина буде поліпшена і в майбутньому наповнена новими компонентами.

За словами Вучича, перша секція для заповнення вакцин буде завершена до березня наступного року, а секція з виробництва активної речовини для вакцини повинна бути завершена до 2023 року.

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Сербія Вакцини
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