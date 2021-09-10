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В столице Сербии началось строительство завода по производству вакцины Sinopharm

Пятница, 10 сентября 2021, 17:41

Строительство завода по производству вакцин китайской компании Sinopharm началось в белградском муниципалитете Земун в рамках совместной инвестиции Сербии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов в размере 30 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Завод на начальном этапе займет площадь 11 800 квадратных метров, будет производить около 30 млн доз вакцины в год и иметь общую мощность производства в 40 млн доз.

Планируется, что строительство будет завершено в первом квартале следующего года.

На закладке фундамента завода присутствовал президент Сербии Александр Вучич, который сказал, что это будет один из самых современных заводов в мире, где китайская вакцина будет улучшена и в будущем наполнена новыми компонентами.

По словам Вучича, первая секция для заполнения вакцин будет завершена к марту следующего года, а секция по производству активного вещества для вакцины должна быть завершена до 2023 года.

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Сербия Вакцины
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